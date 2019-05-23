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Нижегородец сфотографировался на права с дуршлагом на голове

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Житель Нижнего Новгорода Михаил Иосилевич сфотографировался на водительское удостоверение с дуршлагом на голове.

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Фото: Facebook Михаила Иосилевича

Как пишет газета «Коммерсант» в среду, 22 мая, у него возникли сложности при оформлении документа, однако права ему выдали.

Издание уточняет, что Иосилевич подал заявление за месяц до получения документов. Он пришел в здание ГИБДД для того, чтобы сделать фотографию. Там он надел на голову дуршлаг, после чего инспекторы пришли в замешательство.

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Им пришлось проконсультироваться у начальства по поводу возможности фотографироваться в соответствующем виде. Через пару часов снимок всё же сделали.

Иосилевич является сторонником пародийной религии — пастафарианства. Она возникла в США в 2005 году в знак протеста против введения в школе в качестве альтернативы теории эволюции курсов о создании мира и людей высшей силой.

Приверженцы пастафарианства утверждают, что верят в Летающего макаронного монстра, который, по их словам, мог сотворить всё сущее, а опровергнуть это нельзя.

Пастафариане нередко фотографируются на документы с дуршлагом на голове. Впервые такое право получил австриец Нико Альм в 2011 году. Ему разрешили сделать водительское удостоверение с фотографией с дуршлагом после трех лет прохождения разных экспертиз.

Эта идея возникла у мужчины, когда он узнал, что австрийские законы позволяют фотографироваться на права в головном уборе, только если его носят по религиозным причинам.

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