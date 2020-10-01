Силовики провели обыск у сторонника Ходорковского

Сотрудники российских спецслужб провели обыски по уголовному делу, возбужденному по ст. «Осуществление деятельности нежелательной организации», у Михаила Иосилевича, являющегося активистом партии «Открытая Россия», основанной Михаилом Ходорковским. Об этом в четверг, 1 октября, сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, у Иосилевича в ходе обысков был обнаружен израильский паспорт, о получении мужчиной которого нет никаких сведений, так как уведомления о получении им второго гражданства не поступали в миграционную службу. Также силовики нашли у него $120 тыс., сектантскую литературу — «Библию макаронного монстра», травматический пистолет, четыре мобильных телефона и столько же портативных носителей информации. При этом, как уточняется, Иосилевич владел устройством скрытой записи, которое была замаскировано под флеш-накопитель.

В рамках расследования уголовного дела силовики также нагрянули и к другим его фигурантам. Всего они обыскали девять мест проживания и один офис. Речь идет об офисе превдорелигиозной организации «Храм летающего макаронного монстра», где регулярно проходят закрытые совещания функционеров «Открытой России». Сотрудники спецслужб также пришли к руководителю СМИ «Коза пресс» Ирине Мурахтаевой, зампреду регионального отделения партии «Яблоко» Алексею Садомовскому, функционеру «Открытой России» Юрию Шапошникову, двум членам Либертарианской партии России Бородину и Волкову, а также к главе «МБХ Медиа. Волга» Дмитрию Силивончику и функционеру регионального штаба Навального Роману Трегубову, уточнил телеканал.

В мае прошлого года Иосилевич сфотографировался на водительское удостоверение с дуршлагом на голове. Он является сторонником пародийной религии — пастафарианства. Она возникла в США в 2005 году в знак протеста против введения в школе в качестве альтернативы теории эволюции курсов о создании мира и людей высшей силой. Дуршлаг является необходимым атрибут веры.

Приверженцы пастафарианства утверждают, что верят в летающего макаронного монстра, который, по их словам, мог сотворить все сущее, а опровергнуть это нельзя. Как уточняет РЕН ТВ, Иосилевич называет себя вискарием храма летающего макаронного монстра.