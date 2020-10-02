СК Нижнего Новгорода подтвердил гибель журналистки Славиной у здания главка МВД

Нижегородское следственное управление СК в пятницу, 2 октября, сообщило, что покончившая с собой у здания областного главка МВД женщина является главным редактором нижегородского интернет-издания «Коза Пресс» Ириной Славиной (Мурахтаевой).

«Установлено, что погибшая — Ирина Мурахтаева. Чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что смерть погибшей не связана с проведением у нее накануне гибели обысков, так как она была свидетелем, но ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились следственные действия.

О том, что в центре Нижнего Новгорода у здания МВД обнаружено тело женщины, стало известно ранее из соцсетей. Она совершила суицид на улице Горького.

Перед инцидентом женщина сидела на лавочке напротив здания ГУ МВД по Нижегородской области.

По данным РЕН ТВ, накануне у Славиной прошли обыски в связи с делом соратника Михаила Ходорковского — нижегородского активиста «Отрытой России» Михаила Иосилевича, который обвиняется по статье «Осуществление деятельности нежелательной организации».

Днем ранее обыск провели и у самого Иосилевича. В ходе обысков был обнаружен израильский паспорт, о получении мужчиной которого нет никаких сведений, так как уведомления о получении им второго гражданства не поступали в миграционную службу. Также силовики нашли у него $120 тыс., сектантскую литературу — «Библию макаронного монстра», травматический пистолет, четыре мобильных телефона и столько же портативных носителей информации. При этом, как уточняется, Иосилевич владел устройством скрытой записи, которое было замаскировано под флеш-накопитель.

В мае прошлого года Иосилевич сфотографировался на водительское удостоверение с дуршлагом на голове. Он является сторонником пародийной религии — пастафарианства. Она возникла в США в 2005 году в знак протеста против введения в школе в качестве альтернативы теории эволюции курсов о создании мира и людей высшей силой. Дуршлаг является необходимым атрибутом веры.

Приверженцы пастафарианства утверждают, что верят в летающего макаронного монстра, который, по их словам, мог сотворить всё сущее, а опровергнуть это нельзя. Как уточняет РЕН ТВ, Иосилевич называет себя вискарием храма летающего макаронного монстра.