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Женщина покончила с собой у здания нижегородской полиции

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В центре Нижнего Новгорода у здания областного главка МВД обнаружено тело женщины. Об этом сообщили очевидцы происшествия в соцсетях.

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Она совершила суицид на улице Горького. Перед инцидентом женщина сидела на лавочке напротив здания ГУ МВД по Нижегородской области.

Как сообщает на своем сайте СУ Следственного комитета по региону, днем в пятницу в центре Нижнего Новгорода обнаружено тело женщины с признаками термических ожогов. Проводится проверка.

По данным ряда СМИ, погибшая — главный редактор нижегородского интернет-издания «Коза Пресс» Ирина Славина.

Кроме того, о смерти Славиной сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, пишет «Интерфакс».

Также стало известно, что Славина оставила предсмертную записку на своей странице в Facebook.

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