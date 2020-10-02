Женщина покончила с собой у здания нижегородской полиции

В центре Нижнего Новгорода у здания областного главка МВД обнаружено тело женщины. Об этом сообщили очевидцы происшествия в соцсетях.

Она совершила суицид на улице Горького. Перед инцидентом женщина сидела на лавочке напротив здания ГУ МВД по Нижегородской области.

Как сообщает на своем сайте СУ Следственного комитета по региону, днем в пятницу в центре Нижнего Новгорода обнаружено тело женщины с признаками термических ожогов. Проводится проверка.

По данным ряда СМИ, погибшая — главный редактор нижегородского интернет-издания «Коза Пресс» Ирина Славина.

Кроме того, о смерти Славиной сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, пишет «Интерфакс».

Также стало известно, что Славина оставила предсмертную записку на своей странице в Facebook.