МИД назвал санкции ЕС против Минска неприемлемым давлением на Белоруссию

Принятое Евросоюзом решение о новых санкциях в отношении Белоруссии стало открытым и неприемлемым давлением на власти страны. Об этом говорится в комментарии, опубликованном 2 октября на сайте МИД России.

Как полагают в ведомстве, вместо проявления сдержанности, столь необходимой для стабилизации ситуации в Белоруссии, Евросоюз снова использует санкционный инструмент. Меры являются односторонними и нелегитимными, подрывают прерогативы Совбеза ООН и ведут к дальнейшей эрозии международного права, отметили в российском министерстве.

Брюссель ни слова не высказал в поддержку реформы конституции Белоруссии, нацеленной на либерализацию политической системы страны.

«Представители Евросоюза и его стран-членов неоднократно заверяли об отсутствии в их подходах геополитики. Однако принимаемые в ЕС решения, язык угроз, равно как и другие действия в отношении Белоруссии, свидетельствуют об обратном», — добавили в МИД России. Там отметили, что нарушен один из ключевых принципов Устава ООН — невмешательство во внутренние дела страны.

Вместо конструктивной роли и содействия стабилизации ситуации в Белоруссии в Евросоюзе пошли на поводу у отдельных стран-членов, настроенных на дальнейшее «раскачивание» внутриполитического положения в Белоруссии. Москва призывает ЕС задуматься об опасных последствиях такой линии.

Ранее в этот день Евросоюз ввел дополнительные индивидуальные санкции против 40 официальных лиц Белоруссии, которых считает причастными к насилию над участниками акций протеста и фальсификации итогов президентских выборов.

В списке, в частности, упоминается глава МВД республики Юрий Караев, командир ОМОНа Дмитрий Балаба и замкомандующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков. Брюссель допустил расширение принятых мер.

В тот же день белорусский МИД сделал заявление о возможном выходе Минска из совместных программ и разрыве дипломатических отношений с Евросоюзом и объявил о введении собственного санкционного списка в ответ на действия Брюсселя.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста оппозиции, несогласной с итогами. Согласно данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.