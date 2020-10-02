Евросоюз опубликовал список санкций против Белоруссии

Евросоюз ввел дополнительные индивидуальные санкции против белорусских официальных лиц за насилие над участниками акций протеста, а также фальсификацию итогов президентских выборов. Документ в пятницу, 2 октября, опубликован на сайте ЕС.

Отмечается, что решение вступает в силу в день публикации.

В списке, в частности, значатся глава МВД Белоруссии Юрий Караев, а также командир ОМОНа Дмитрий Балаба и замкомандующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков.

Всего под санкции ЕС попали 40 человек.

Как отмечается в документе, санкции против указанных людей введены за их роль «в кампании репрессий и запугивания».

Их также обвиняют в участии в «незаконных арестах», «недостойном обращении» с задержанными, в том числе в пытках.

Ранее в пятницу МИД Белоруссии сделал заявление, в котором говорится, что Минск может выйти из совместных программ и разорвать с Евросоюзом дипломатические отношения в случае дальнейшей раскрутки «санкционного маховика». В министерстве также объявили, что Белоруссия с пятницы вводит свой санкционный список в ответ на визовые санкции ЕС против должностных лиц республики.

В этот же день сообщалось, что ЕС официально ввел в действие санкционный список по Белоруссии, в который вошли 40 человек. Причиной названы «фальсификация итогов президентских выборов, применение насилия и нарушения прав человека». В список попали 40 белорусских политиков и чиновников.

29 сентября Великобритания и Канада ввели санкции против президента страны Адександра Лукашенко и ряда других высокопоставленных лиц страны. Всем фигурантам санкционного списка запрещается въезд в страны, их активы в британской юрисдикции будут заморожены.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После этого в стране начались акции протеста оппозиции, несогласной с итогами голосования, согласно которым с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.

1 октября французский лидер Эммануэль Макрон позвонил президенту РФ Владимиру Путину. В ходе разговора российский лидер указал на неприемлемость иностранного вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на легитимные власти республики.