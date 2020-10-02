В Ростовской области локализовали пожар площадью 347 га

В Ростовской области был локализован крупный пожар в Цимлянском районе. Об этом в пятницу, 2 октября, заявили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

«В 15:30 мск пожар в Цимлянском районе Ростовской области локализован на 347 га», ― рассказали агентству.

Накануне стало известно, что участок автодороги Шахты–Цимлянск–Суровикино в Ростовской области перекрыли из-за густого дыма, который образовался в результате лесных пожаров.

Ранее, 30 сентября, сообщалось о крупном лесном пожаре в Ростовской области. Его площадь составила 19,8 га. Огонь быстро распространялся из-за сильного ветра.

Кроме того, в минувшие выходные начались природные пожары в Воронежской области. Перед масштабными лесными возгораниями загорелась сухая трава. В регионе почти на всей территории установлен высший класс пожарной опасности, борьба с огнем осложняется сухой теплой погодой и ветром.

16 сентября минприроды Ростовской области сообщило о планах по спасению пострадавших в лесных пожарах животных. Их будут подкармливать, устраивать искусственные места для размножения и укрытия. Из-за огня места обитания зверей утратили защитную и кормовую функции.