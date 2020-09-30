Крупный лесной пожар возник в Ростовской области

В Цимлянском районе Ростовской области тушат лесной пожар на площади 19,8 га. «Источником возгорания стал степной пожар. Из-за сильного ветра происходит быстрое распространение огня, переход в стадию верхового лесного пожара», — пояснили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

На месте возгорания работают 87 человек и 24 единицы техники, для оперативной локализации и ликвидации пожара группировку наращивают, информирует RostovGazeta. Сильный ветер сохранится еще два дня.

Ранее минприроды Ростовской области сообщило о планах по спасению пострадавших в лесных пожарах животных. Их будут подкармливать, устраивать искусственные места для размножения и укрытия. Из-за огня места обитания зверей утратили защитную и кормовую функции.