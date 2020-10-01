В Ростовской области перекрыли участок трассы из-за лесных пожаров

Участок автодороги в Ростовской области перекрыли из-за густого дыма, который образовался в результате лесных пожаров. Об этом в четверг, 1 октября, сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по региону.

«В Цимлянском районе с 135-го по 142-й км автодороги Шахты–Цимлянск–Суровикино возле проезжей части горит лес. Сейчас на месте возгорания работают два экипажа ДПС. В связи с сильным задымлением и скоплением спецтехники данный участок автодороги закрыт для проезда», ― цитирует сообщение ТАСС.

Также в ГИБДД отметили, что в настоящее время осуществляется отвод транспорта, а водителям легковых автомобилей предложили объехать закрытый участок через станицы Камышевскую, Лозновскую и хутор Лозной.

Накануне сообщалось о крупном лесном пожаре в Ростовской области. Его площадь составила 19,8 га. Огонь быстро распространялся из-за сильного ветра.

Кроме того, в минувшие выходные начались природные пожары в Воронежской области. Перед масштабными лесными возгораниями загорелась сухая трава. В регионе почти на всей территории установлен высший класс пожарной опасности, борьба с огнем осложняется сухой теплой погодой и ветром.

Ранее, 16 сентября, минприроды Ростовской области сообщило о планах по спасению пострадавших в лесных пожарах животных. Их будут подкармливать, устраивать искусственные места для размножения и укрытия. Из-за огня места обитания зверей утратили защитную и кормовую функции.