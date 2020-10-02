Евросоюз обсудит инцидент с Навальным после заключения ОЗХО

Европейский союз подождет заключения Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту с блогером Алексеем Навальным и вернется к этой теме через две недели на саммите ЕС. Об этом в пятницу, 2 октября, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Европейский совет единогласно осудил попытку убийства и дал ясно понять, что применение химического оружия является серьезным нарушением международного права. Мы сейчас дождемся доклада ОЗХО и затем через две недели еще раз вернемся к теме в Европейском совете», — приводит ее слова ТАСС.

Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи №1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине.

2 сентября правительство ФРГ заявило, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств этому предъявлено не было. На официальные запросы российской стороны Берлин не отвечает. В Германии заявили, что передали в ОЗХО результаты анализов российского блогера.

В МИД России неоднократно призывали Германию к сотрудничеству. 9 сентября ведомство выразило послу Германии Гезу Андреасу фон Гайру решительный протест, отметив, что ситуация используется для дискредитации РФ на международной арене.

1 октября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Германии стоит сотрудничать с Россией для расследования инцидента с блогером, а не обращаться по этому вопросу в Совет Безопасности международной организации.