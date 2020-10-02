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ЕС направит гуманитарную помощь населению зоны конфликта в Карабахе
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ЕС направит гуманитарную помощь населению зоны конфликта в Карабахе

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Европейский союз выделит экстренную гуманитарную помощь пострадавшим от конфликта в Нагорном Карабахе мирным гражданам. Об этом в пятницу, 2 октября, заявил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

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«В связи с боевыми действиями в зоне конфликта в Нагорном Карабахе ЕС выделяет чрезвычайную гуманитарную помощь всему гражданскому населению по обе стороны от линии соприкосновения», — написал он в своем Twitter.

Ранее в этот же день министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал, что Минская группа ОБСЕ намерена добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе и возобновления переговоров между Арменией и Азербайджаном.

Накануне президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. В нем говорится, что они решительно осуждают эскалацию насилия в регионе, соболезнуют семьям погибших и призывают к немедленному прекращению боевых действий.

Также 1 октября постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Москва не видит готовности к диалогу со стороны Еревана и Баку.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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