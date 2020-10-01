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Небензя заявил о неготовности Еревана и Баку к диалогу

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Москва не видит готовности к диалогу со стороны Армении и Азербайджана, заявил в четверг, 1 октября, постпред России при ООН Василий Небензя в ходе пресс-конференции по случаю начала российского председательства в Совете Безопасности в октябре.

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«Минская группа готова способствовать [переговорам], но важное условие диалога — это готовность самих сторон. К сожалению, пока мы слышим определенные заявления, которые свидетельствуют о том, что этого пока нет», — приводит ТАСС его слова.

Ранее в четверг Вашингтон призвал Ереван и Баку к прекращению военных действий и началу переговоров по Нагорному Карабаху.

Также в четверг лидеры России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон согласовали заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Президенты осудили эскалацию насилия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и добавили, что скорбят о погибших, и выразили соболезнования семьям убитых и раненым. Три лидера призвали к немедленному прекращению боевых действий между сторонами.

Очередное обострение ситуации в непризнанной республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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