США призвали Армению и Азербайджан к переговорам по Карабаху

Вашингтон призывает Ереван и Баку к прекращению военных действий и началу переговоров по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом в четверг, 1 октября, заявила представитель Белого дома Кейли Макинани.

«Мы призываем к немедленному прекращению военных действий между вовлеченными силами, мы также призываем лидеров Армении и Азербайджана встретиться без промедлений и под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ начать переговоры по существу, без каких-либо предварительных условий», ― сказала она в ходе брифинга, передает «РИА Новости».

Также в четверг лидеры России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон согласовали заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Президенты осудили эскалацию насилия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и добавили, что скорбят о погибших, и выразили соболезнования семьям убитых и раненым. Три лидера призвали к немедленному прекращению боевых действий между сторонами.

Очередное обострение ситуации в непризнанной республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.