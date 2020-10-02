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В МО Армении сообщили о втором сбитом самолете ВВС Азербайджана в Карабахе

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Вооруженные силы Армении сбили второй за день самолет ВВС Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом в пятницу, 2 октября, заявила пресс-секретарь армянского министерства обороны Шушан Степанян.

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«Армянские силы ПВО на северо-восточном направлении линии соприкосновения в Арцахе в 12:15 (11:15 мск. ― Ред.) сбили самолет противника, а на северном направлении с 12:07 до 12:10 (11:07–11:10 мск. ― Ред.) ― два беспилотника», ― написала она на своей странице в Facebook.

Ранее в этот день сообщалось, что ВС Армении сбили еще один самолет и беспилотник в зоне карабахского конфликта.

Накануне представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян призвал население страны не паниковать из-за ракет противовоздушной обороны.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон 1 октября выпустили совместное заявление по Карабаху. В нем говорится, что они решительно осуждают эскалацию насилия в регионе, соболезнуют семьям погибших и призывают к немедленному прекращению боевых действий.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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