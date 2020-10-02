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В Кремле оценили ситуацию с ростом числа случаев COVID-19 в России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 октября рассказал, как в Кремле реагируют на рост числа пациентов с COVID-19 в стране и стоит ли ожидать локдауна.

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«Насколько мне известно, сейчас это (локдаун. — Ред.) не обсуждается. Вы знаете, что в регионах ведется работа, принимаются соответствующие ситуации меры, вы видели решения, которые принимались Москвой, были озвучены [мэром столицы] Сергеем Семеновичем [Собяниным]», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что цифры растут достаточно быстро и в связи с этим требуется определенная мобилизациях всех систем как на федеральном, так и на региональном уровне.

«Не Кремль принимает решение о нерабочих неделях, это не прерогатива Кремля, это правительственный штаб, который основывается на мнении экспертов в результате глубокого анализа ситуации и возможных сценариев событий», — добавил Песков.

Ранее в этот же день заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета заверил, что победить коронавирус в России получится к концу 2021 года.

В конце сентября вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным заявила, что основными причинами заболеваемости COVID-19 в стране являются участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима.

В то же время заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная не исключила введение новых ограничительных мер, если ситуация с заболеваемостью COVID-19 будет ухудшаться.

Согласно последним данным, в общей сложности в стране зарегистрировано 1 194 643 случая COVID-19, пишет «Газета.ру». Скончались 21 077 пациентов, а 970 296 — вылечились.

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