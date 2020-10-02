Песков попросил СКР дать разъяснения по поводу обвиняемых в покупке детей мужчин

В Кремле надеются, что Следственный комитет России даст разъяснения по поводу ситуации с мужчинами, прибегшими к услугам суррогатных матерей, а теперь подозреваемым в покупке детей, поскольку они не могли быть донорами при ЭКО. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в пятницу, 2 октября.

«Это сообщение должно быть как-то прояснено, и я надеюсь, какие-то разъяснения будут даны, если это достоверная информация. Я рекомендую вам обратиться за разъяснениями туда (в СКР. — «Известия»)» — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что это «достаточно резонансная» тема, но в данном случае он не может ее разъяснить, потому что это не сфера Кремля.

Накануне ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что в рамках расследования дела о торговле детьми следователи решили задержать и ходатайствовать об аресте мужчин, которые воспользовались услугами суррогатного материнства.

По словам источника, мужчинам могут предъявить обвинение в покупке детей. Завершение расследования уголовного дела планируется до конца года.

Представляющий интересы обвиняемых адвокат Игорь Трунов подтвердил эту информацию, но признал, что по российскому законодательству воспользоваться услугой ЭКО может только семейная пара или одинокая женщина.

На следующий день зампред Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина направила в Генпрокуратуру России письмо с просьбой не допустить изъятия детей у мужчин, которые воспользовались услугами суррогатных матерей. Пушкина считает, что проведение процедуры ЭКО должно регламентироваться отдельным законом, а не приказом Минздрава, чтобы не создавать правовой пробел.

В январе в одной из квартир подмосковного Одинцово нашли тело младенца, которого мать отдала фирме «Росюрконсалтинг», занимавшейся суррогатным материнством. В квартире находились еще трое новорожденных.

Были возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Торговля людьми». В рамках расследования были задержаны восемь человек, среди которых врачи и юристы, оформлявшие процедуру суррогатного материнства.

В июне еще пятерых младенцев нашли в Москве. С детьми были две женщины, одна из которых, вероятно, является суррогатной матерью одного из детей. Следственный комитет объединил уголовные дела.