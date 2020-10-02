Пушкина обратилась в ГП из-за дела с отцами детей от суррогатных матерей

Зампред Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина направила Генпрокуратуре письмо с просьбой не допустить изъятия детей у мужчин, прибегавших к услугам суррогатного материнства.

По словам Пушкиной, ее запрос стал реакцией на появившуюся в СМИ информацию о намерениях арестовать одиноких мужчин, которые воспользовались услугами суррогатных матерей.

Отмечается, что на время следствия детей планируют передать органам опеки и попечительства.

«Я направила депутатский запрос в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в ситуации и не допустить изъятия детей и помещения их в интернаты. Ребята ни в чем не виноваты, в сложившейся ситуации наш долг — защитить их от бесправия и мракобесия», — заявила она «РИА Новости» в пятницу, 2 октября.

При этом саму историю с арестами она назвала «антиконституционной» и напомнила, что указом Министерства здравоохранения России, регламентирующим процедуру ЭКО, донором при оплодотворении могут быть либо семейная пара, либо одинокая женщина, но не мужчина.

«И якобы на этом основании СК даже планирует провести люстрацию в отношении мужчин, которые воспользовались услугой ЭКО с 2014 года! Но постойте, а как же Конституция, 19-я статья которой однозначно говорит: «Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации?», — подчеркнула Пушкина.

Также Пушкина заявила, что проведение процедуры ЭКО должно регламентироваться отдельным законом, а не приказом Минздрава, чтобы не создавать существующий правовой пробел.

Накануне агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что в рамках расследования дела о торговле детьми следователи намерены задержать и ходатайствовать об аресте мужчин, которые воспользовались услугами суррогатного материнства.

Им может быть предъявлено обвинение в покупке детей. Завершение расследования уголовного дела планируется до конца года.