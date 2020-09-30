Стало известно о планах ареста отцов в деле о торговле младенцами

В рамках расследования дела о торговле детьми следователи намерены задержать и ходатайствовать об аресте мужчин, которые прибегали к услугам суррогатных матерей, сообщает 30 сентября ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По его словам, подозреваемые по закону не могли быть донорами при экстракорпоральном оплодотворении из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Следствие планирует ряд арестов новых фигурантов дела из числа одиноких мужчин, граждан РФ, которым детей родили суррогатные матери при помощи процедуры ЭКО», — отметил собеседник агентства.

Им может быть предъявлено обвинение в покупке детей. Завершение расследования уголовного дела планируется до конца года.

Представляющий интересы обвиняемых адвокат Игорь Трунов подтвердил эту информацию и назвал действия следствия незаконными и необоснованными. По его мнению, СК планирует провести «люстрацию» среди одиноких мужчин нетрадиционной ориентации, так как считает это и нарушения правил ЭКО квалифицирующими признаками.

Однако он признал, что согласно законодательству пользоваться услугой ЭКО может только семейная пара или одинокая женщина.Также в законе указано, что это способ медицинской помощи, лечение бесплодия, поэтому одинокий здоровый мужчина в России не может пользоваться этой системой, так как он не считается больным.

В январе в одной из квартир подмосковного Одинцово нашли тело младенца, которого мать отдала фирме «Росюрконсалтинг», занимавшейся суррогатным материнством. В квартире находились еще трое новорожденных.

Были возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Торговля людьми». В рамках расследования были задержана восемь человек, среди которых врачи и юристы, оформлявшие процедуру суррогатного материнства.