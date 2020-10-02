Шансы Байдена на победу увеличились после дебатов с Трампом

Прошедшие во вторник дебаты повысили шансы кандидата от Демократической партии в президенты США Джо Байдена. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса телеканала CNBC и социологической компании Change Research, опубликованные 1 октября.

В соответствии с результатами 54% респондентов выразили желание голосовать за Байдена, а отдать свой голос за действующего американского лидера готовы 41% опрошенных.

При этом 53% потенциальных избирателей по всей стране заявили, что Байден одержал победу в дебатах, а 29% уверены в выигрыше Трампа. Опрос также показал, что 45% респондентов считают, что Трамп показал себя хуже, чем ожидалось, в то время как 11% сказали то же самое про Байдена.

Опрос проводился на следующий день после дебатов, 30 сентября. Всего в нем приняли участие 925 жителей США, имеющих право голоса. Статистическая погрешность составляет 3,22 процентных пункта.

Первые очные дебаты Трампа и Байдена прошли 29 сентября в Кливленде и длились чуть больше полутора часов. Республиканец несколько раз мешал своему оппоненту договорить фразы, из-за чего последний попросил его «заткнуться».

Также Байден назвал Трампа «худшим президентом в истории» и «щенком (президента России Владимира) Путина», а американский президент выразил сомнения в интеллектуальных способностях соперника.

30 сентября комиссия по президентским дебатам объявила об изменении формата дебатов и «обеспечении более упорядоченного обсуждения вопросов».

Вторые дебаты пройдут 15 октября, третьи — 22 октября. Выборы президента назначены на 3 ноября.