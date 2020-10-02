Сотрудники СК задержали мэра Усть-Кута

Сотрудники Следственного комитета (СК) задержали в аэропорту главу города Усть-Кута Иркутской области Александра Душина. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщает сайт «УК24».

Журналисты заявили, что им неизвестны мотивы задержания чиновника, но предполагают, что этот эпизод может быть связан с последствием выборов на пост мэра Усть-Кутского района.

В СК, в свою очередь, пока официально не комментируют информацию о задержании градоначальника.

В апреле в соцсетях распространилось видео, на котором несколько человек задерживают чиновников районной администрации и обвиняют в намерении поджечь лес. При этом возгораний не видно, а среди активистов присутствует человек, похожий на главу Усть-Кута Александра Душина.

Вместе с тем чиновники называли обвинения клеветой и утверждали, что приехали в лес для патрулирования термоточки и проверки соблюдения в регионе особого противопожарного режима. Районные власти сообщили, что чиновники выехали на обследование очагов природных пожаров, после чего перестали выходить на связь.

Позже жители Усть-Кута избили чиновников администрации Усть-Кутского района, которых ранее заподозрили в попытке поджога леса.