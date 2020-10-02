Названы зарплаты киберспортсменов

Киберспортсмены международного уровня в среднем за месяц зарабатывают $10–20 тыс., рассказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

По его словам, в зависимости от спонсоров и призовых фондов доход может быть и выше. Смит отметил, что раньше в случае победы на соревнованиях большую часть призовых забирала компания, теперь же львиная доля уходит именно спортсменам.

«Если мы говорим про профессиональный сегмент, про команды международного уровня — $10–20 тыс. в месяц… Но кроме этого, человек получает дополнительные деньги… До футбола мы, конечно, еще не доросли, но в киберспорте уже есть долларовые миллионеры», — цитирует его 2 октября «РИА Новости».

17 сентября стало известно, что в российских школах будут введены занятия по киберспорту. Они будут проводиться в качестве дополнительного образования.