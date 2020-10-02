Открылся 42-й Московский международный кинофестиваль. Из 13 картин в основном конкурсе пять российских лент. Из-за пандемии в столицу смогли добраться не все иностранные гости.

Фильм-открытие фестиваля — «Серебряные коньки» Михаила Локшина. Действие картины происходит в канун 1900 года. В центре сюжета любовь между нищим и аристократкой.

Одна из самых долгожданных премьер — триллер «Гипноз». Сюжет новой ленты Петра Тодоровского отчасти автобиографичен. Как и главный герой, он посещал в детстве сеансы гипноза у психотерапевта.

В рамках спецпоказа на ММКФ запланирована премьера сериала «Шерлок в России». Главные роли в нём сыграли Максим Матвеев и Владимир Мишуков.

Также зрители увидят ретроспективу лент Федора Бондарчука.