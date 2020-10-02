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Штаб Трампа обвинил Комиссию по дебатам в предвзятости

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Менеджер предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Билл Степин обвинил Комиссию по президентским теледебатам (CPD) в предвзятом отношении к главе государства.

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Так, он раскритиковал изменения в формате проведения следующих теледебатов, которые предложил штаб кандидата на пост президента от демократов Джо Байдена.

В частности, было предложено позволить спикерам произносить вступительную и заключительную речи, а также разрешить модератору задавать вопросы конкретным кандидатам и отключать микрофоны участников.

«Я искренне надеюсь, что члены (CPD — Ред.) оставят свои анти-Трамповские убеждения за дверью», — приводит его слова Bloobmerg в четверг, 1 октября.

Тем не менее, старший советник предвыборной кампании Джейсон Миллер подтвердил, что Трамп примет участие в следующих раундах дебатов с Байденом, независимо от того, будут изменены правила или нет.

Что касается самого Трампа, то в четверг в Twitter он опубликовал в пост, в котором заявил, что не примет изменения формата дебатов.

«Почему я должен позволять Комиссии по дебатам изменять правила для вторых и третьих дебатов, если в прошлый раз я легко выиграл?» — задался вопросом американский лидер.

Первые очные дебаты Трампа и Байдена прошли 29 сентября в Кливленде и длились чуть больше полутора часов. Республиканец несколько раз мешал своему оппоненту договорить фразы, из-за чего последний попросил его «заткнуться».

Также Байден назвал Трампа «худшим президентом в истории» и «щенком (президента России Владимира) Путина», а американский президент выразил сомнения в интеллектуальных способностях соперника.

30 сентября комиссия по президентским дебатам объявила об изменении формата дебатов и «обеспечении более упорядоченного обсуждения вопросов».

Вторые дебаты пройдут 15 октября, третьи — 22 октября. Выборы президента назначены на 3 ноября.

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