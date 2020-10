Штаб Трампа обвинил Комиссию по дебатам в предвзятости

Менеджер предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Билл Степин обвинил Комиссию по президентским теледебатам (CPD) в предвзятом отношении к главе государства.

Так, он раскритиковал изменения в формате проведения следующих теледебатов, которые предложил штаб кандидата на пост президента от демократов Джо Байдена.

В частности, было предложено позволить спикерам произносить вступительную и заключительную речи, а также разрешить модератору задавать вопросы конкретным кандидатам и отключать микрофоны участников.

«Я искренне надеюсь, что члены (CPD — Ред.) оставят свои анти-Трамповские убеждения за дверью», — приводит его слова Bloobmerg в четверг, 1 октября.

Тем не менее, старший советник предвыборной кампании Джейсон Миллер подтвердил, что Трамп примет участие в следующих раундах дебатов с Байденом, независимо от того, будут изменены правила или нет.

Что касается самого Трампа, то в четверг в Twitter он опубликовал в пост, в котором заявил, что не примет изменения формата дебатов.

«Почему я должен позволять Комиссии по дебатам изменять правила для вторых и третьих дебатов, если в прошлый раз я легко выиграл?» — задался вопросом американский лидер.

Why would I allow the Debate Commission to change the rules for the second and third Debates when I easily won last time?