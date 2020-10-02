Помпео призвал стороны конфликта в Карабахе к перемирию

Госсекретарь США Майк Помпео призвал все стороны конфликта в Нагорном Карабахе к перемирию, а внешние силы — к невмешательству.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты выступают против того, чтобы данная ситуация приобретала международный характер.

«Мы считаем, что внешние силы должны оставаться вне конфликта. Мы призываем к прекращению огня. Мы хотим, чтобы обе (стороны) дали задний ход. Мы говорили с лидерами каждой из двух стран, призывая их это сделать», — рассказал он в интервью телеканалу Fox News.

Помпео выразил надежду, что Армения и Азербайджан увидят, что насилие не разрешит этнические и политические конфликты, а участие третьих стран лишь усугубит проблему.

Госсекретарь США уже обращался к странам-участницам нагорнокарабахского конфликта. Он призвал их прекратить насилие и работать с сопредседателями минской группы, а также вернуться к предметным переговорам.

1 октября лидеры России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон согласовали заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Президенты осудили эскалацию насилия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и добавили, что скорбят о погибших, и выразили соболезнования семьям убитых и раненым. Три лидера призвали к немедленному прекращению боевых действий между сторонами.

Очередное обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения.