В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в столице скончались 28 пациентов с подтвержденным COVID-19, сообщили в четверг, 1 октября, в оперштабе.

«В Москве скончались 28 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.

В общей сложности за всё время пандемии в городе жертвами коронавируса стали 5282 человека.

При этом за прошедшие сутки в столице от COVID-19 вылечились еще 1211 пациентов. Всего число москвичей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 249 861.

Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в столице находится в настоящее время на грани критичной.

По его словам, рекомендации перевести граждан на удаленную работу практически не дали никакого эффекта. Как напомнил градоначальник, приказ об обязательном переводе не менее 30% сотрудников на дистанционку он подписал, «чтобы не переходить к ограничению секторов экономики».

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