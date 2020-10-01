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В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом

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За последние сутки в столице скончались 28 пациентов с подтвержденным COVID-19, сообщили в четверг, 1 октября, в оперштабе.

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«В Москве скончались 28 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.

В общей сложности за всё время пандемии в городе жертвами коронавируса стали 5282 человека.

При этом за прошедшие сутки в столице от COVID-19 вылечились еще 1211 пациентов. Всего число москвичей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 249 861.

Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в столице находится в настоящее время на грани критичной.

По его словам, рекомендации перевести граждан на удаленную работу практически не дали никакого эффекта. Как напомнил градоначальник, приказ об обязательном переводе не менее 30% сотрудников на дистанционку он подписал, «чтобы не переходить к ограничению секторов экономики».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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