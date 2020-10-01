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Собянин оценил критичность ситуации с COVID-19 в Москве

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Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Москве находится в настоящее время на грани критичной. Об этом 1 октября заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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По его словам, рекомендации перевести граждан на удаленную работу практически не дали никакого эффекта. Это видно по количеству людей в транспорте, метро, по 9-балльным пробкам на дорогах, объяснил градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».

«А ситуация сегодня практически на грани критичной», — подчеркнул он. По словам Собянин, если рост заболеваемостью коронавирусам не удастся остановить, то власти вынужденно примут более жесткие меры.

Как напомнил мэр Москвы, приказ об обязательном переводе не менее 30% сотрудников на дистанционную работу он подписал, «чтобы не переходить к ограничению секторов экономики». К предприятиям, которые не будут соблюдать необходимый перевод, могут быть применены санкции, подчеркнул он.

С 5 по 28 октября работодатели Москвы обязаны перевести 30% своих сотрудников на удаленный режим работы.

28 сентября мэр Москвы рекомендовал жителям столицы старше 65 лет, беременным и людям с хроническими заболеваниями оставаться дома.

По состоянию на 1 октября в столице выявлено 295 025 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 5254 пациента скончались. С начала пандемии из больниц выписан 249 861 пациент.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112

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