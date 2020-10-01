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Россия и США рассчитывают на политическое решение конфликта в Карабахе

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Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что Россия и США ведут переговоры по ситуации в Карабахе.

Москва рассчитывает, что диалог поможет найти выход. Вместе с тем позиции совпадают не во всем, стороны ищут компромисс. Рябков отметил, что консультации с Вашингтоном не подменяют работу существующих форматов, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ. Россия и США рассчитывают на политическое решение конфликта.

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