Россия и США рассчитывают на политическое решение конфликта в Карабахе

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что Россия и США ведут переговоры по ситуации в Карабахе.

Москва рассчитывает, что диалог поможет найти выход. Вместе с тем позиции совпадают не во всем, стороны ищут компромисс. Рябков отметил, что консультации с Вашингтоном не подменяют работу существующих форматов, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ. Россия и США рассчитывают на политическое решение конфликта.