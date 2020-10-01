Вашингтон анонсировал участие Трампа во втором раунде дебатов с Байденом

Президент США Дональд Трамп примет участие во втором раунде дебатов с кандидатом на высший государственный пост от Демократической партии Джозефом Байденом. Об этом заявила в четверг, 1 октября, пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

По ее словам, республиканец будет участвовать, несмотря на изменение правил проведения дебатов. «Что касается изменения правил, то президент вчера четко заявил, что хочет проведения дебатов, планирует участвовать, но хочет честных правил», — приводятся слова представителя Белого дома на его странице в Twitter.

Первые очные дебаты Трампа и Байдена прошли 29 сентября в Кливленде и длились чуть больше полутора часов. Республиканец несколько раз мешал своему оппоненту договорить фразы, из-за чего последний попросил его «заткнуться».

Также Байден назвал Трампа «худшим президентом в истории» и «щенком (президента России Владимира) Путина», а американский президент выразил сомнения в интеллектуальных способностях соперника.

30 сентября комиссия по президентским дебатам объявила об изменении формата дебатов и «обеспечении более упорядоченного обсуждения вопросов».

Вторые дебаты пройдут 15 октября, третьи — 22 октября. Выборы президента назначены на 3 ноября.