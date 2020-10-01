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Вашингтон анонсировал участие Трампа во втором раунде дебатов с Байденом

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Президент США Дональд Трамп примет участие во втором раунде дебатов с кандидатом на высший государственный пост от Демократической партии Джозефом Байденом. Об этом заявила в четверг, 1 октября, пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

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По ее словам, республиканец будет участвовать, несмотря на изменение правил проведения дебатов. «Что касается изменения правил, то президент вчера четко заявил, что хочет проведения дебатов, планирует участвовать, но хочет честных правил», — приводятся слова представителя Белого дома на его странице в Twitter.

Первые очные дебаты Трампа и Байдена прошли 29 сентября в Кливленде и длились чуть больше полутора часов. Республиканец несколько раз мешал своему оппоненту договорить фразы, из-за чего последний попросил его «заткнуться».

Также Байден назвал Трампа «худшим президентом в истории» и «щенком (президента России Владимира) Путина», а американский президент выразил сомнения в интеллектуальных способностях соперника.

30 сентября комиссия по президентским дебатам объявила об изменении формата дебатов и «обеспечении более упорядоченного обсуждения вопросов».

Вторые дебаты пройдут 15 октября, третьи — 22 октября. Выборы президента назначены на 3 ноября.

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