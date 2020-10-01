Политолог прокомментировал заявление Путина, Трампа и Макрона по Карабаху

Совместное заявление глав стран — членов минской группы ОБСЕ по ситуации в Нагорном Карабахе показывает общий настрой на скорейшее прекращение конфликта в Закавказье, заявил «Известиям» ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич в четверг, 1 октября.

Ранее в этот день лидеры России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон согласовали заявление по ситуации в Нагорном Карабахе.

«Однако для замирения сторон необходимы конкретные действия, направленные на возобновление переговорного процесса между Ереваном и Баку», — отметил политолог.

Россия, поддерживающая партнерские отношения с обеими столицами и конструктивный диалог с Анкарой, могла бы выступить в качестве посредника, предложив дорожную карту для выхода из кризиса, заключил Олевич

Очередное обострение ситуации в непризнанной республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет 29 сентября призвала остановить конфликт в Нагорном Карабахе.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон на следующий день заявил, что региональные кризисы, в том числе конфликт в Нагорном Карабахе, нельзя урегулировать без участия России.

В этот же день в МИД России сообщили о сведениях касательно переброски иностранных наемников в Нагорный Карабах. Отмечалось, что боевики вооруженных незаконных формирований приезжают в зону конфликта, в частности из Сирии и Ливии, для непосредственного участия в боевых действиях.