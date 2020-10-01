Песков прокомментировал заявление МИДа о сирийских боевиках в Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 1 октября, не стал уточнять заявление МИД РФ о переброске боевиков из Сирии и Ливии в Нагорный Карабах, однако назвал эту информацию недвусмысленной.

«Я воздержусь от каких-либо уточняющих пояснений на этот счет. Заявление МИДа достаточно недвусмысленное, там действительно констатируется крайняя обеспокоенность в связи с перебросками этих людей», ― сказал он журналистам.

Накануне в МИД России сообщили о сведениях касательно переброски иностранных наемников в Нагорный Карабах. Отмечалось, что боевики вооруженных незаконных формирований приезжают в зону конфликта, в частности из Сирии и Ливии, для непосредственного участия в боевых действиях.

Ранее в среду советница президента Сирии Бусейна Шаабан заявила, что Турция разжигает конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. По ее словам, такими действиями турецкие власти стремятся усилить свою региональную и международную роль.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что турецкие ВВС не участвуют в боевых действиях, а заявления об участии в боях сирийских боевиков являются фейками, созданными армянской пропагандой.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.