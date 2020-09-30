Живые вакцины от гриппа оказались эффективны в борьбе с коронавирусом

Прививка живой вакциной от гриппа обеспечит дополнительную защиту от коронавируса, рассказала «Известиям» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова в среду, 30 сентября.

«Если сделать живую вакцину, это обеспечит некоторую кросспротекцию от коронавируса. Получить 10–15% дополнительной защиты вполне возможно», — сказала ученый.

Любая вирусная инфекция вызывает неспецифическую кросспротекцию против других вирусных инфекций на уровне T-клеточного иммунитета, отметила Анча Баранова. Она указала, что вирусологически пословица «Зараза к заразе не липнет» — оправдана.

«Условно говоря, после того как вы перенесли вирус, в течение 2–3 месяцев вы несколько защищены от инфекций другими вирусами. У вас повышена способность производить интерфероны в ответ на любые вирусные воздействия», — пояснила биолог.

Живая вакцина заражает человека, размножается активно на слизистых оболочках. При этом в небольшом проценте случаев даже происходит передача вакцинного вируса незараженным людям, рассказала эксперт.

Ранее 30 сентября сообщалось, что Федеральный институт промышленной собственности выдал государственному научному центру вирусологии и биотехнологии «Вектор» патенты на созданную вакцину от коронавирусной инфекции.

Ранее в этот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о завершении клинических исследований вакцины центра «Вектор». Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что регистрация вакцины, разработанной «Вектором», ожидается в течение трех недель.

Первую в мире вакцину от COVID-19 «Спутник V» зарегистрировали 11 августа в России. «Спутник V» является двухкомпонентной вакциной, и вторая прививка необходима для усиления иммунного ответа, полученного в результате первого введения.

30 сентября сообщалось, что участники пострегистрационного клинического исследования российской вакцины против коронавируса начали получать второй компонент препарата «Спутник V». Вторую прививку уже сделали шесть человек.