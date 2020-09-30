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Клинические исследования вакцины центра «Вектор» завершены

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о завершении клинических исследований вакцины центра «Вектор». Об этом она рассказала в интервью программе «Поздняков», опубликованном в среду, 30 сентября, на сайте телеканала НТВ.

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«Клинические исследования закончились буквально сегодня на «Векторе». Клинические исследования продолжаются с вакцинной Института имени Чумакова», — отметила Попова.

Она подчеркнула, что вакцинация от COVID-19 будет добровольной, но при наличии профессиональных рисков прививка может быть необходима.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что регистрация вакцины, разработанной «Вектором», ожидается в течение трех недель. 26 сентября сообщалось, что центр «Вектор» отобрал два варианта своей вакцины против коронавирусной инфекции, их планируется выпустить в гражданский оборот.

В середине сентября Попова сообщила, что в России разрабатывается 26 вариантов вакцин от коронавируса. 11 августа в стране была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19 — «Спутник V». По словам президента страны Владимира Путина, препарат Центра имени Гамалеи зарегистрировали в соответствии с отечественными законами и мировой практикой.

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