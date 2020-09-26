«Вектор» заявил о планах ввести в гражданский оборот два варианта вакцины

Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора отобрал два варианта своей вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.

«Мы разрабатывали вакцины для профилактики COVID-19 на основе шести независимых технологических платформ. Мы выбрали два наиболее перспективных варианта вакцины, которые мы намерены выпустить в гражданский оборот», — заявил он в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцины» на канале «Россия 1».

23 сентября в Роспотребнадзоре сообщили, что пострегистрационные исследования этого препарата начнутся приблизительно в конце октября. Точная дата зависит от сроков получения регистрационного удостоверения на вакцину.

Регистрацию «ЭпиВакКороны» планируется завершить к 15 октября. Как стало известно, в третьем этапе исследования вакцины участвуют 5 тыс. добровольцев. Однако только 3 тыс. будут реально вакцинированы, а 2 тыс. получат плацебо.

Клинические испытания препарата, в которых задействовано 300 добровольцев, завершатся к 30 сентября. Их первые результаты появятся в открытом доступе в ближайшие месяцы.

3 сентября сообщалось, что всех участников первого этапа клинических испытаний вакцины «Вектора» выписали из больницы, а у девяти добровольцев выработались антитела.

В этот же день президент России Владимир Путин анонсировал регистрацию второй российской вакцины от коронавируса, однако разработчика препарата он не назвал.

Первую в мире вакцину от COVID-19 разработали специалисты российского НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V» и был зарегистрирован 11 августа. Президент России Владимир Путин заверял, что вакцина Центра имени Гамалеи была зарегистрирована в соответствии с российскими законами и мировой практикой. 8 сентября вакцина «Спутник V» была выпущена в гражданский оборот.