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В Москве стартовал второй этап вакцинации от COVID-19 в рамках исследования

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Участники пострегистрационного клинического исследования российской вакцины против коронавируса начали получать второй компонент препарата «Спутник V». Вторую прививку уже сделали шесть человек. Об этом заявила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 30 сентября.

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По ее словам, второй компонент прививки от этого вируса получили уже шесть участников исследования. В среду планируется вакцинировать порядка 20 человек.

«Спутник V» является двухкомпонентной вакциной, и вторая прививка необходима для усиления иммунного ответа, полученного в результате первого введения. По результатам первой прививки (а ее сделали уже более 5,7 тыс. человек) мы видим, что абсолютное большинство чувствует себя хорошо», — отметила Ракова.

Заммэра добавила, что второй этап вакцинации уже начался в тех медицинских организациях, где привили первых участников исследования. Это четыре учреждения: поликлиники № 2, 62 и 220, а также поликлиническое отделение ГКБ имени М.П. Кончаловского. В ближайшие дни второй этап начнется во всех учреждениях, задействованных в проведении исследования.

Промежуток между введением первого и второго компонентов вакцины составляет 21 день.

Первую в мире вакцину от COVID-19 «Спутник V» зарегистрировали 11 августа в России. По словам президента страны Владимира Путина, препарат Центра имени Гамалеи зарегистрировали в соответствии с отечественными законами и мировой практикой.

4 сентября партия вакцины от коронавируса поступила в три поликлиники Москвы — № 2, 220 и 62. Для учреждений закупили специальные морозильные камеры, которые могут поддерживать температуру до –40 градусов, необходимую для хранения препарата.

Пострегистрационные клинические исследования вакцины от этой инфекции начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября привили первых участников.

28 сентября пресс-служба Минздрава со ссылкой на главу Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга сообщила о привитых более 5 тыс. добровольцах и отсутствии у них нежелательных реакций.

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