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Гинцбург рассказал о состоянии получивших вакцину от COVID-19 добровольцев

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Более 5 тыс. добровольцев уже ввели вакцину «Спутник V», и нежелательных реакций ни у кого нет, сообщила 28 сентября пресс-служба Минздрава России со ссылкой на директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга.

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«К настоящему времени вакциной «Спутник V» в рамках клинических исследований и в гражданском обороте привито более 5 тыс. граждан. Случаев значимых нежелательных и побочных реакций, кроме описанных в инструкции, не зафиксировано», — цитирует «РИА Новости» Гинцбурга.

На прошлой неделе Гинцбург заявил, что у добровольцев, получивших прививку от коронавирусной инфекции российской вакциной, не наблюдается аллергических реакций.

Кроме того, Гинцбург отметил, что пострегистрационные исследования вакцины против коронавируса «Спутник V» идут по плану, объем выпуска препарата к ноябрю может достичь 5–6 млн доз в месяц.

В то же время стало известно, что идет подготовка к созданию протокола исследования вакцины от COVID-19 для пациентов с онкологическими заболеваниями, пишет «Газета.ру».

Первую в мире вакцину от коронавируса под названием «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Президент России Владимир Путин заверял, что вакцина Центра имени Гамалеи была зарегистрирована в соответствии с российскими законами и мировой практикой.

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