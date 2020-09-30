«Вектор» получил патенты на созданную вакцину от коронавируса

Федеральный институт промышленной собственности выдал государственному научному центру вирусологии и биотехнологии «Вектор» патенты на созданную вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 30 сентября, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Роспатента.

«Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил патенты на созданную им вакцину от COVID-19», — рассказал собеседник информагентства.

Ученые разработали вакцину, содержащую фрагменты вируса, и прививка на их основе вызывает иммунную реакцию против COVID-19.

«Всего было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определенный модифицированный фрагмент вируса», — объяснили в Роспатенте.

Ранее в этот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о завершении клинических исследований вакцины центра «Вектор».

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что регистрация вакцины, разработанной «Вектором», ожидается в течение трех недель.

На прошлой неделе стало известно, что начало третьего этапа исследований вакцины «ЭпиВакКорона», разрабатываемой центром «Вектор», запланировано на октябрь текущего года, пишет «Газета.ру».

В начале сентября сообщалось, что всех участников первого этапа клинических испытаний вакцины «Вектора» выписали из больницы и у девяти добровольцев выработались антитела.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.