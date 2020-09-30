Пассажиропоток в метро Москвы уменьшился в начале недели на 4%

Пассажиропоток в московском метро во вторник снизился на 4%, сообщает в среду, 30 сентября, департамент транспорта столицы.

«Количество передвижений в городе сокращается. <...> по сравнению с прошлой неделей в метро он снизился на 4% — это более 290 тыс. человек», — говорится в Telegram-канале департамента.

Снижение заметно и на наземном транспорте, где пассажиров стало на 3% меньше (–120 тыс. человек).

Снизилось и количество автомобилей на дорогах столицы на 0,3%, а именно на 10 тыс. машин. При этом количество поездок на каршеринговых авто увеличилось на 1%, на такси — на 1,9%.

Снижение пассажиропотока связано с недавним указом мэра Москвы Сергея Собянина, который рекомендовал людям старше 65 лет или тем, кто имеет хронические заболевания, соблюдать домашний режим. Рекомендации будут действовать до 28 октября.

Кроме того, он попросил работодателей перевести на удаленный режим работы как можно больше сотрудников.

29 сентября Собянин рассказал об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве.

За минувшие сутки в столице зафиксировано 2308 новых случаев коронавируса, 1349 пациентов выздоровели. Всего за период пандемии выявлен 292 601 случай, 248 650 выздоровевших, 5230 летальных исходов.

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