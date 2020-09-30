Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Пассажиропоток в метро Москвы уменьшился в начале недели на 4%
Мир
США расширили санкции против Сирии
Мир
Москва заявила о готовности к возобновлению очных встреч по Донбассу в Минске
Общество
В подмосковном транспорте усилили контроль за соблюдением масочного режима
Мир
Сотрудница посольства США скончалась в Киеве после избиения
Сюжет:

Пассажиропоток в метро Москвы уменьшился в начале недели на 4%

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пассажиропоток в московском метро во вторник снизился на 4%, сообщает в среду, 30 сентября, департамент транспорта столицы.

Два года в доме: коронавирус может остаться в России до 2022-го
Регионы вновь возвращаются к ограничениям из-за COVID-19

«Количество передвижений в городе сокращается. <...> по сравнению с прошлой неделей в метро он снизился на 4% — это более 290 тыс. человек», — говорится в Telegram-канале департамента.

Снижение заметно и на наземном транспорте, где пассажиров стало на 3% меньше (–120 тыс. человек).

Снизилось и количество автомобилей на дорогах столицы на 0,3%, а именно на 10 тыс. машин. При этом количество поездок на каршеринговых авто увеличилось на 1%, на такси — на 1,9%.

Снижение пассажиропотока связано с недавним указом мэра Москвы Сергея Собянина, который рекомендовал людям старше 65 лет или тем, кто имеет хронические заболевания, соблюдать домашний режим. Рекомендации будут действовать до 28 октября.

Кроме того, он попросил работодателей перевести на удаленный режим работы как можно больше сотрудников.

29 сентября Собянин рассказал об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве.

За минувшие сутки в столице зафиксировано 2308 новых случаев коронавируса, 1349 пациентов выздоровели. Всего за период пандемии выявлен 292 601 случай, 248 650 выздоровевших, 5230 летальных исходов.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020