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Собянин заявил об осложнении ситуации с коронавирусом в Москве

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В Москве ситуация с коронавирусной инфекцией с каждым днем становится всё сложнее. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил во вторник, 29 сентября, во время осмотра после ремонта кардиологического корпуса ГКБ им. Давыдовского.

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«Должен сказать, что ситуация у нас с каждым днем становится сложнее, по выявляемости количества ковидных больных и по госпитализации», — цитирует его «Интерфакс».

Мэр напомнил, что власти настоятельно рекомендовали лицам старше 65 лет находиться дома и поберечься от контактов. По его словам, среди тех, кто передвигается по городу, пожилых людей гораздо меньше, но всё равно достаточно много: около 300 тыс. ежедневно, уточняет RT. Он подчеркнул, что это очень большие риски.

С 28 сентября в Москве и Московской области в связи с ростом заболеваемости COVID-19 начали действовать новые меры для пожилых людей и горожан с хроническими заболеваниями. Им рекомендовано соблюдение домашнего режима. В связи с этим в столице возобновляют работу системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые вынуждены оставаться дома.

Ранее во вторник Роспотребнадзор порекомендовал людям старше 60 лет соблюдать масочный режим, чаще мыть руки с мылом и избегать общественных мест в целях профилактики коронавируса.

В России за минувшие сутки выявили 8232 новых пациента с COVID-19. Больше всего пациентов зарегистрировано в следующих регионах: Москва (2300), Санкт-Петербург (251) и Московская область (209). Кроме того, за сутки зафиксировано 160 летальных исходов, 6479 человек выздоровели.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 167 805 случаев COVID-19 в 85 субъектах. 20 545 пациентов скончались, 952 399 вылечились.

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