Квартирная премия: россияне смогут снизить налог на недвижимость на треть

У россиян появится возможность снизить налог на недвижимость на 20–30%. В личный кабинет на «Госуслугах» предложили рассылать предварительную переоцененную кадастровую стоимость квартир, что позволит до выставления налога оспаривать эту сумму. Из-за пандемии также предлагается при оценке недвижимости ввести поправочный коэффициент. Такую инициативу вице-премьеру Виктории Абрамченко отправил «Общероссийский народный фронт» (ОНФ). «Известия» ознакомились с документом. Предложение поддерживают в Общественной палате, совете по оценочной деятельности при Минэке, а также в Палате налоговых консультантов . Сегодня предварительные результаты оценки размещаются на региональных правительственных сайтах в виде единого отчета по всему субъекту, и людям сложно найти в таком объеме информации свою квартиру.

Переоцененная собственность

Случаи завышения кадастровой стоимости недвижимости не редкость. Зачастую такие ошибки допускаются в отношении старого жилья в престижных районах. Это происходит потому, что в определении цены большое значение имеет стоимость земли, а высокий коэффициент износа дома при этом учитывается не всегда , рассказал «Известиям» управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Раньше налог на недвижимость рассчитывался исходя из инвентаризационной стоимости жилья, которая оценивалась в том числе с учетом износа. С 2015 года выплаты стали рассчитывать на основе кадастровой цены, напомнил он. Теперь коэффициент 0,1–0,5% в зависимости от региона умножается на кадастровую стоимость квартиры и от этой суммы вычитается цена 20 кв. м жилья, сказала член совета по оценочной деятельности при Минэкономразвития, управляющий партнер компании «Профессиональная группа оценки» Ирина Комар.

Кадастровая переоценка проводится не реже чем раз в пять лет и не чаще чем раз в три года во всех субъектах , кроме городов федерального значения (Москва, Петербург, Севастополь). Для них этот срок составляет два года, отметил директор координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин.

Зачастую люди понимают, что их квартиру по ошибке оценили дороже, чем она стоит на самом деле, только после получения счета для оплаты налога . Чтобы оспорить сумму, необходимо самостоятельно получать выписку в Росреестре, а затем обращаться к оценщику и подавать заявление в специальную комиссию по разрешению споров. Также существует возможность изменить оценку жилья в судебном порядке, указала управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

Сегодня предварительные результаты оценки размещаются на региональных правительственных сайтах в виде единого отчета по всему субъекту примерно на месяц. Но обычным людям сложно найти в таком объеме информации свою квартиру. Оспорить предварительную оценку гораздо проще, чем окончательную: для этого достаточно обратиться в ГБУ, проводившее работы, и предоставить подтверждающие документы о реальной стоимости, сказала Ирина Комар.

В связи с этим ОНФ обратился к вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко с предложением лично рассылать россиянам предварительную переоцененную кадастровую стоимость их квартир (в кабинет на сайте госуслуг).

— Таким образом, если бы гражданин мог в удобной форме своевременно видеть именно предварительные результаты оценки своей недвижимости, это бы позволило ему оперативно корректировать ее результаты на этом этапе, а значит, и снижать будущий налог на имущество , — сказал Илья Семин.

Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко сообщила «Известиям», что письмо получено и будет направлено в профильные ведомства для проработки.

— Предложение правильное и своевременное, зачастую при переоценке кадастровой стоимости совершаются ошибки. Обычно стоимость завышается на 20–30%, и, как правило, это касается частных домов, которые сложно оценить, а также земельных участков , — сказал председатель Российского союза налогоплательщиков, член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов.

При снижении переоцененной стоимости пропорционально можно уменьшить и сумму налога, подчеркнул вице-президент Палаты налоговых консультантов России Геннадий Сандырев . Иногда стоимость завышается и вдвое, и в десятки раз, именно поэтому гражданам важно заранее знать, как оценили их недвижимость, указала Ирина Комар. В числе самых вопиющих случаев — завышение кадастровой цены крупного земельного участка в регионе в 2 тыс. раз, рассказал Геннадий Сандырев.

По данным Ильи Семина, суммарная величина кадастровой стоимости объектов недвижимости по итогам рассмотрения заявлений за 2019 год снизилась примерно на 30%. В прошлом году в судах по обращениям физических и юридических лиц было инициировано более 22 тыс. споров по этому вопросу. Суммарная величина кадастровой стоимости была снижена с 1,7 трлн до 964,20 млрд рублей, добавил Андрей Колочинский.

Поправка на вирус

Также в ОНФ предлагают ввести поправочный коэффициент при оценке недвижимости в этом году в связи с коронавирусом . Или мораторий на повышение кадастровой стоимости по итогам переоценки в 2020-м по сравнению с действовавшей ценой в 2019-м.

Дело в том, что за основу берутся данные на январь , затем примерно до сентября продолжается процедура оценки всех объектов и в сентябре-октябре предварительная стоимость размещается на региональных правительственных сайтах, сказала Ирина Комар.

Это значит, что за основу взяты данные до начала коронакризиса , пояснил Геннадий Сандырев. При этом с марта стоимость недвижимости снизилась, в первую очередь коммерческой (помещения стрит-ритейла, офисы), — в среднем на 20–30%, сказала Ирина Комар. В некоторых регионах понизилась и стоимость жилья, добавил Артем Кирьянов.

В связи с этим стоит не только ввести поправочный коэффициент или оставить цены прошлого года, но и провести массовую переоценку недвижимости по всей стране в 2021 году, уверен Артем Кирьянов.

В Минфине сообщили, что в ведомство пока не поступали такие предложения. 334-ФЗ (от 03.08.2018) устанавливает коэффициент 1,1, ограничивающий рост налога по кадастровой стоимости не более чем на 10% ежегодно. Учитывая это, установление поправочного коэффициента, применяемого при определении кадастровой стоимости, представляется излишним, считают в министерстве.

В Минстрое на запрос «Известий» на момент публикации не ответили.