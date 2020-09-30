В Азербайджане заявили о 14 погибших мирных граждан из-за обострения в Карабахе

В результате обострения конфликта в Нагорном Карабахе погибли 14 мирных граждан Азербайджана. Об этом в среду, 30 сентября, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики.

«В результате масштабного артиллерийского обстрела мирного населения Азербайджана Вооруженными силами противника на данный момент в общей сложности 46 мирных жителей были госпитализированы с различными телесными повреждениями, 14 человек погибли», ― говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре добавили, что ВС Армении продолжают наносить удары по районным и сельским центрам, а также объектам гражданской инфраструктуры ― больницам, медицинским центрам, школам, детским садам, административным зданиям и пунктам хозяйственного назначения.

Обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели военных и мирного населения.

По данным представителя минобороны Армении Арцруна Ованнисяна на 29 сентября, в Карабахе с начала эскалации конфликта уничтожены 137 единиц бронетехники, сбиты 72 беспилотника, семь вертолетов и один самолет ВС Азербайджана.

Баку 28 сентября сообщал о нескольких десятках раненых и погибших мирных жителей. При этом в Карабахе заявили о гибели 84 военных с начала обострения конфликта.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями ― Россией, США и Францией.