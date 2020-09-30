Зеленский уволил Фокина с поста замглавы ТКГ Киева по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский вывел Витольда Фокина из состава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны (ТКГ) и освободил от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации.

Эта информация следует из соответствующего указа № 414/2020, подписанного Зеленским и размещенного на сайте украинского президента в среду, 30 сентября.

Ранее в среду глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Фокин должен выйти из состава переговорщиков из-за своих заявлений.

За день до этого Ермак написал на своей странице в Facebook, что не нужно ориентироваться на заявления Фокина, пытаясь понять позицию Киева по Донбассу.

Ранее в тот же день на заседании Верховной рады Фокин сообщил, что не видит доказательств и признаков войны между Россией и Украиной. Он выразил уверенность, что Киев должен выполнить минские соглашения и предоставить Донбассу особый статус, а также провести выборы в регионе.

Ранее, 11 сентября, глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук назвал невозможным выполнение договоренностей.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить минские договоренности и вести прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

Урегулирование ситуации обсуждается в рамках трехсторонней контактной группы — уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России — и «нормандского формата» при посредничестве России, Франции и Германии.