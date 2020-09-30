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Офис Зеленского призвал Фокина уйти из контактной группы по Донбассу

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Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что первый замглавы делегации Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Витольд Фокин должен выйти из состава переговорщиков из-за своих заявлений.

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29 сентября в Facebook Ермак отметил, что не следует ориентироваться на заявления Фокина, пытаясь понять позицию Киева по Донбассу. Ранее Витольд Фокин на заседании рады заявил, что нет доказательств и признаков войны России и Украины. Он выразил уверенность, что Киев должен выполнить Минские соглашения и предоставить Донбассу особый статус и провести в регионе выборы.

По мнению Ермака, Минские договоренности — «ловушки России», а позицию Киева на переговорах определяет не Фокин, а президент и рада.

«Моя личная позиция — господин Фокин должен уйти из ТКГ [Трехсторонней контактной группы]», — написал он в соцсети.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признать итоги госпереворота. Однако Украина заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, призывала Киев выполнить Минские договоренности и вести прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Урегулирование ситуации обсуждается в рамках трехсторонней контактной группы (группы уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России) и «нормандского формата» при посредничестве РФ, Франции и Германии.

11 сентября глава украинской делегации Леонид Кравчук назвал невозможным выполнение договоренностей.

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