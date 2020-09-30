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Песков оценил возможность отправки школьников на внеплановые каникулы в регионах

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Москва задает стандарты, но каждому региону на месте виднее, отправлять ли школьников на внеплановые каникулы из-за риска распространения коронавируса. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 30 сентября.

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Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле необходимым распространить введенные в столице двухнедельные каникулы и на другие регионы. Песков сказал, что это «не Кремль должен видеть необходимость в каникулах». По его словам, соответствующие решения принимают главы регионов в рамках «особых полномочий, которыми они обладают».

«Сергей Семенович [Собянин] — человек решительный, принимает меры. Москва задает стандарты. Но каждому региону на месте виднее», — сказал пресс-секретарь.

Школьники в Москве с 5 до 18 октября уйдут на каникулы на две недели для снижения роста заболеваемости коронавирусом.

По словам руководителя пресс-службы столичного департамента образования и науки Екатерины Паршиной, школьники, которые учатся по триместрам, в столице в соответствии с указом Собянина уйдут на двухнедельные каникулы со следующей недели вместо обычных каникул в ноябре.

На этот период также закроют учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, которые находятся в ведении правительства Москвы.

Детские сады при этом будут работать в обычном режиме.

В сентябре некоторые российские школы перевели часть классов на карантин после выявления случаев заболевания коронавирусом. В Минпросвещения заявляли об отсутствии оснований для массового перевода школьников на дистанционное обучение, так как вспышек этой инфекции в учебных заведениях нет, а случаи заражения единичны.

По данным Роспотребнадзора, COVID-19 в России не болеет ни один школьник, а число бессимптомных носителей коронавируса не превышает 2%.

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