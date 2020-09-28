Попова заявила об отсутствии в России болеющих COVID-19 школьников

Среди российских школьников нет заболевших коронавирусом, число бессимптомных носителей вируса не превышает 2%. Об этом в понедельник, 28 сентября, заявила в эфире радио «Комсомольская правда» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, дети отучились месяц, это составляет два инкубационных периода по 14 дней. В Роспотребнадзоре предполагали, что объединение коллективов приведет к обмену вирусной инфекцией, добавила Попова.

«Мы видим некоторое нарастание выявленных носителей ковид, то есть это совершенно здоровые ребята, то есть хочу сказать, что среди школьников на первой неделе это было полпроцента, а на второй — чуть больше 1%», — рассказала она. К концу третьей учебной недели стало понятно, что в школах количество детей, носящих коронавирус, не более 2%, добавила Попова.

26 сентября она заявила, что рост заболеваемости COVID-19 в России связан прежде всего с несоблюдением мер профилактики.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 159 573 случая COVID-19 в 85 субъектах. 20 385 пациентов скончались, 945 920 человек вылечились.

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