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Меркель заявила о непризнании Лукашенко президентом Белоруссии
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Меркель заявила о непризнании Лукашенко президентом Белоруссии

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия не признает Александра Лукашенко президентом Белоруссии и выступает за начало диалога властей республики с оппозицией. Об этом она сказала в ходе выступления в бундестаге в среду, 30 сентября.

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«Мы не признаем избрание президента Лукашенко. Мы призываем его вступить в диалог со своим народом без вмешательства Востока и Запада. Мы осуждаем то, что там каждодневно происходит, а именно — ликвидацию демократического процесса, насилие против оппозиции», — цитирует Меркель «РИА Новости».

Также канцлер подтвердила скорую встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которую та анонсировала накануне. Меркель отметила, что восхищается женщинами, которые выходят на улицы в знак протеста, пишет Süddeutsche Zeitung.

Дату встречи Меркель не назвала. По словам Тихановской, переговоры запланированы на следующей неделе.

Накануне в Вильнюсе Светлана Тихановская встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В частности, оппозиционерка предложила провести в ОБСЕ переговоры об организации новых президентских выборов в Белоруссии. В ответ французский лидер пообещал сделать всё возможное, чтобы вернуться к посредничеству ОБСЕ и освободить задержанных в ходе митингов в республике.

Меркель и ранее заявляла о непризнании результатов президентских выборов в Белоруссии, которые называла нечестными и несправедливыми, а также призывала задействовать ОБСЕ для решения кризиса в стране. По ее словам, она пыталась организовать телефонный разговор с Лукашенко, однако он не состоялся.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того момента в стране продолжаются акции протеста несогласных, Тихановская и большинство ее соратников покинули республику.

23 сентября в минском Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко. Однако власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признавать его президентом Белоруссии. В частности, в кабмине ФРГ церемонию инаугурации назвали тайной, а голосование — не соответствующим минимальным требованиям демократических выборов.

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