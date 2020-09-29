Тихановская анонсировала свою встречу с Меркель

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что в ближайшее время встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом она сказала в эфире международного французского радио во вторник, 29 сентября.

«На следующей неделе у нас запланирована встреча с Ангелой Меркель. С кабинетом Ангелы Меркель. А также ряд других встреч в Европе», — цитирует Тихановскую «Интерфакс».

По ее словам, встречи будут проводиться как очно, так и в режиме онлайн, но все они «очень важны для мирного разрешения» ситуации в Белоруссии.

Ранее в этот день Тихановская встретилась с французским лидером Эммануэлем Макроном, переговоры прошли в Вильнюсе. В частности, оппозиционерка предложила провести в ОБСЕ переговоры об организации в республике новых президентских выборов.

В ответ Макрон пообещал сделать все возможное, чтобы вернуться к посредничеству ОБСЕ и освободить задержанных в ходе митингов в белорусских городах.

Меркель в августе заявляла о непризнании результатов президентских выборов в Белоруссии, которые называла нечестными и несправедливыми, и призывала задействовать ОБСЕ для решения кризиса в стране. В то же время она выступала против внешнего вмешательства в дела республики.

Также канцлер ФРГ рассказывала, что пыталась организовать телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, однако он не состоялся.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того момента в стране продолжаются акции протеста несогласных, Тихановская и большинство ее соратников покинули республику.

23 сентября в минском Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко. Однако власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признавать его президентом Белоруссии. В частности, в кабмине ФРГ церемонию инаугурации назвали тайной, а голосование — не соответствующим минимальным требованиям демократических выборов.