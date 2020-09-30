В минобороны Армении заявили о продолжающихся боях в Карабахе

Артиллерийские бои по всей линии соприкосновения огня продолжаются в Нагорном Карабахе в среду утром. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян 30 сентября.

«На данный момент по всему фронту в Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика. — Республика Арцах. — Ред.) идет стрельба. Ночью в небе над Степанакертом были уничтожены два беспилотника противника», — сообщила она.

Обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией по вопросу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) произошло 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах региона.

В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане — частичная мобилизация.

29 сентября Ереван заявил об уничтожении 137 единиц военной техники Азербайджана, а также о потере своего штурмовика Су-25 в результате атаки истребителя F-16 ВВС Турции.

В Баку и Анкаре опровергли эту информацию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и заявил, что пришло время «покончить с оккупацией Арменией азербайджанских земель».

Отношения Армении и Азербайджана остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. Баку считает территорию своей. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями ― Россией, США и Францией.