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В Баку опровергли сообщения о сбитом Турцией армянском Су-25

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Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 29 сентября опроверг информацию о сбитом турецким F-16 армянского Су-25.

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Ранее во вторник пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян заявила, что турецкий F-16 сбил Су-25 армянских ВВС в воздушном пространстве Армении. По ее словам, пилот погиб.

«Информация о том, что принадлежащий Армении самолет Су-25 был сбит самолетом F-16 — это абсолютная ложь, бред», — отреагировал Гаджиев в беседе с «РИА Новости».

Он отметил, что в системе радаров Азербайджана нет данных о поднятии в воздух самолета Су-25 с территории Армении.

Ранее глава департамента коммуникаций администрации турецкого президента Фахреттин Алтун также опроверг заявление о том, что самолет его страны сбил армянский Су-25.

«Утверждение о том, что турецкий F-16 сбил армянский самолет, не соответствует действительности», — заявил Алтун.

Обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения.

Ереван обвинил Баку в воздушных и ракетных атаках в регионе. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняла и Армения.

Власти Армении считают, что на стороне Азербайджана в конфликте участвуют турецкие военные специалисты и техника. В Анкаре рассказали, что пока не видят оснований отправлять в Карабах своих военных. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке азербайджанского лидера Ильхама Алиева.

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