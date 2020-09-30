Суд США отказался оправдать россиянина Никулина

Американский суд отклонил требование признанного виновным в киберпреступлениях россиянина Евгения Никулина оправдать его и провести новый процесс. Об этом 30 сентября сообщает «РИА Новости».

«Эти ходатайства отклонены. Мне ясно, что у властей были твердые аргументы. Все мои сомнения по ходу [процесса] были ошибочными», — заявил судья судья Уильям Элсап в ходе онлайн-заседания.

Он пообещал объяснить причины отказа в отдельном распоряжении. При этом судья похвалил и защиту россиянина, которая «проделала отличную работу».

10 июля суд присяжных в Сан-Франциско (штат Калифорния) вынес обвинительный вердикт в отношении Никулина. Его адвокат Аркадий Бух рассказал, что его в ближайшее время планируется обжаловать.

Евгений Никулин был арестован чешской полицией по запросу ФБР в октябре 2016 года по обвинению в причастности к хакерским атакам на сайты крупных американских компаний в 2012 году.

С 2016 года он находился под стражей в Чехии, а в марте 2018 года Прага экстрадировала россиянина в Соединенные Штаты.