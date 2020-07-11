Защита Никулина оспорит вердикт суда США о его виновности в киберпреступлениях

Защита россиянина Евгения Никулина, признанного виновным в киберпреступлениях, подаст апелляцию. Об этом 11 июля заявил его адвокат Аркадий Бух.

Ранее в этот день суд присяжных в Сан-Франциско (штат Калифорния) вынес обвинительный вердикт в отношении россиянина.

«Однозначно подаем на апелляцию. Уже есть договоренность с семьей. Произошла большая несправедливость», — рассказал он агентству ТАСС.

По словам адвоката, ранее психиатрическая экспертиза показала, что Никулин «психически ненормальный».

Евгений Никулин был арестован чешской полицией по запросу ФБР в октябре 2016 года по обвинению в причастности к хакерским атакам на сайты крупных американских компаний в 2012 году. Сам Никулин утверждает, что от него требуют лжесвидетельства — признания во вмешательстве в выборы в США.

С 2016 года он находился под стражей в Чехии. После ареста россиянина направили в пражскую психиатрическую больницу «Богнице», где ему внутривенно вводили глюкозу вместо полноценной пищи и заставляли принимать сильные антипсихотические и противоэпилептические препараты. Защита, которая представляла интересы россиянина в Чехии, считает, что он стал жертвой карательной психиатрии.

Чешские власти в марте 2018 года экстрадировали россиянина в Штаты. А в начале декабря его направили в госпиталь исправительного учреждения Metropolitan Detention Center в Лос-Анджелесе. Там он почти два месяца проходил психиатрическое обследование, назначенное американским судом. Экспертиза установила, что россиянин вменяем и способен предстать перед судом присяжных. Частный психиатр, нанятый стороной защиты, однако выявил множество неточностей в проведенном обследовании.